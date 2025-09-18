Bursa Valisi Ayyıldız'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'dan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, şehit ve gazilerin gösterdiği kahramanlık ve vatanperverlik, kendilerine daima yol gösteren birer ilham kaynağı olduğunu bildirdi.

Gaziler gününün cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de "gazilik" unvanı ve "mareşal" rütbesi verilmesinin yıl dönümü olarak da anlam kazandığını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Şehit ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlık ve vatanperverlik, bizlere daima yol gösteren birer ilham kaynağıdır. Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın semalarımızda dalgalanmasını, minarelerimizden ezan seslerinin yankılanmasını, canlarını vatan, millet ve bayrak uğruna feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Aziz vatanımız bizlere onların emanetidir. Bu emanetin kıymetini bilmek, onu korumak ve gelecek nesillere gururla aktarmak hepimizin asli vazifesidir."

Ayyıldız, Bursa'nın geçmişten bugüne gaza ruhunu taşıyan yiğit evlatlarıyla her zaman milletin gururu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gururla hatırladığımız şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları, bizlere güçlü bir Türkiye bırakma yolunda en sağlam dayanağımızdır. Onların kararlılığı ve iman dolu mücadelesi sayesinde bugün birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan tüm gazilerimize ve ailelerine sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimizin ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizin ruhları şad olsun."