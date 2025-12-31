Bursa Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı

BURSA Valiliği, kent genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada; bölgede devam eden kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandığı belirtilerek, "Özellikle gece ve sabah saatleri başta olmak üzere ilimizin güney kesimlerinde buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Yağışlı havanın 1 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatleri itibarıyla bölgemizi terk etmesi, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle yer yer sis ve pus olaylarının da görüleceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın 3 Ocak 2026 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklendiğinden; başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı ile görüş mesafesinde azalma gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.