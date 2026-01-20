Haberler

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılında dikkat çeken fotoğrafları seçti. Özellikle Gazze'deki açlık dramına dikkat çekti.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Başkanı Özer Matlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Matlı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Matlı, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğraf karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafına oy veren Matlı, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini oyladı.

Oylamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Özer Matlı, Gazze'de yaşanan insanlık dramını, tüm dünyaya duyurduğu için Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

Matlı, özellikle "Gazze: Açlık" kategorisinde seçim yaparken zorlandığını belirterek, "İnşallah bu yaptığınız işler dünyaya da ışık olur. İnsanlar Gazze'deki sorunu görür. Hep beraber de sizler vasıtasıyla bu sorunların üzerine gideriz. Oradaki çocukların gülmeye hakkı var. Onların da bir aileleri var. Onlar da bizim gibi insan." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
