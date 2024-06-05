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Bursa'da deniz dibi temizliği sırasında 3 metrelik ölü yunus bulundu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde deniz dibi temizliği sırasında 3 metrelik ölü yunus balığı bulundu. Kumla açıklarında fark edilen ölü yunus balığı iş makinesiyle kamyona yüklendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Gemlik'te yaptığı dalgıçlarla deniz dibi temizliğinde 3 metrelik ölü yunus çıkardı.

Deniz polisi tarafından yapılan çalışmada, Kumla açıklarında fark edilen ölü yunus balığı ekskavatörle kamyona yüklendi.

Bursa sahiline 3 metrelik ölü yunus vurdu

Çıkarılan yunus da, programın düzenlendiği Gemlik İskele Meydanına getirilerek, incelemelerin yapılması için, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bursa sahiline 3 metrelik ölü yunus vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Kadir Bağlar:

Bırakın kalsın diğer canlılara yem olur doğa kendini temizler mudaheleye gerek yok

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