Bursa'da deniz dibi temizliği sırasında 3 metrelik ölü yunus bulundu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Gemlik'te yaptığı dalgıçlarla deniz dibi temizliğinde 3 metrelik ölü yunus çıkardı.

Deniz polisi tarafından yapılan çalışmada, Kumla açıklarında fark edilen ölü yunus balığı ekskavatörle kamyona yüklendi.

Çıkarılan yunus da, programın düzenlendiği Gemlik İskele Meydanına getirilerek, incelemelerin yapılması için, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.