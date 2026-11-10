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Bursa Sadağı Kanyonu sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

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Bursa Sadağı Kanyonu sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
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Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırlarındaki Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü. 2020'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen kanyon, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla ziyaretçilere Uludağ'ın temiz havasında manzaralar sunuyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırlarında bulunan Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı, sonbahar renklerine büründü.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020'de "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen kanyonda sonbahar renkleri hakim oldu.

Kanyon, ziyaretçilerine Uludağ'ın temiz havasını, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünen doğasıyla güzel manzaralar sunuyor.

Bursa'ya 47, Orhaneli ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki kanyonda ziyaretçileri, yüksekliği 70 metreyi bulan kayalar karşılıyor.

Yaklaşık 1,7 kilometrelik yürüyüş parkuru bulunan 12 kilometrelik kanyon, eşsiz güzelliğe büründüğü sonbaharda dronla havadan görüntülendi.

Kanyonda ayrıca "Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı Ekoturistlerle Buluşuyor" adlı projesi kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) finansmanıyla yapılan tanıtım merkezi binası, 6 kameriye, 4 ahşap köprü, biyolojik çalışma merkezi ve merdiven yer alıyor.

Kaynak: AA
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