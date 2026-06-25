Bursa POMEM'de 475 polis adayı mezun oldu

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 475 polis adayı için 32. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

Yıldırım ilçesindeki Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, eğitim sürecini tamamlayıp mezuniyet sevincini yaşayan genç polislerin gururuna tanıklık ettiklerini söyledi.

Ayyıldız, bugün alınan diplomanın sadece bir eğitim sürecinin tamamlanmasını gösteren belge olmadığını ve büyük bir sorumluluk getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu meslek cesaretin, fedakarlığın, sabrın ve yüksek bir vazife şuurunun birleştiği çok özel bir meslektir. Sizler bundan sonra hukukun esas alarak insan haklarına saygılı bir anlayışla devletimizin şefkatini ve otoritesini en doğru şekilde temsil edeceksiniz. Görev yapacağınız her yerde vatandaşlarımızın huzurunu can ve mal güvenliğini korumak için büyük bir özveriyle çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Milletimizin sizlerden beklentisi adaletli, vicdanlı, tarafsız ve hukuk içerisinde hareket eden bir görev anlayışını muhafaza etmenizdir."

Ayyıldız, ayrıca çocuklarını yetiştiren ailelerin büyük emekler verdiğini dile getirerek, onlara da teşekkür etti.

Programda Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Başaran ile dönem birincisi Muhammet Sayit Ödemiş de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mezunlar arasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Program, polis adaylarının yemin etmesinin ardından tören geçişiyle sona erdi.

Törene, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu ve polis adaylarının aileleri katıldı.