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Bursa'da tabelada mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen adam pencereden düştü! Hayati tehlikesi var

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Bursa'da tabelada mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen adam pencereden düştü! Hayati tehlikesi var
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde çalışan Şahin Tezcan, iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereden sarktı. Dengesini kaybeden Tezcan, önce alt kattaki iş yerinin plastik tentesine, oradan da yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan Tezcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereden sarkan kişi, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş yerinde çalışan Şahin Tezcan, iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereye çıktı.

PENCEREDEN SARKTI, DENGESİNİ KAYBETTİ

Pencereden sarkarak kediyi kurtarmaya çalışan Tezcan, dengesini kaybederek önce zemin kattaki bir iş yerinin plastik tentesine, oradan da zemine düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Şahin Tezcan, ambulansla yakınlardaki özel hastaneye kaldırıldı.

Tezcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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