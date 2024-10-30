Bursa Orhaneli'nde Yangın: 2 Ev ve 1 Samanlık Zarar Gördü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Letafet Mahallesi'nde çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık zarar gördü. Yangına Orhaneli Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.
İlçeye bağlı Letafet Mahallesi'nde 2 ve 1 samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Orhaneli Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken 2 ev ile 1 samanlıkta zarar meydana geldi.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.