Bursa Orhaneli'nde Yangın: 2 Ev ve 1 Samanlık Zarar Gördü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.

İlçeye bağlı Letafet Mahallesi'nde 2 ve 1 samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Orhaneli Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken 2 ev ile 1 samanlıkta zarar meydana geldi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.