Bursa'nın Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi
Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Tophane'den Atatürk Anıtı'na yürüyüş düzenlendi. Törende Bursa Valisi ve Belediye Başkanı, geçmişi anarak kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Program, ellerinde Türk bayraklarıyla Tophane'den Heykel Semti'ndeki Atatürk Anıtı'na yürüyen protokol üyeleri, vatandaşlar ve gazilerin katılımıyla başladı.

Yürüyüşün ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Bozbey, 11 Eylül'ün kurtuluş ve onur günü olduğunu söyledi.

Osmanlı'nın başkentlerinden Bursa'nın 8 Temmuz 1920'de işgal edildiğini belirten Bozbey, şunları kaydetti:

"Halk, yorgun ancak umutsuz değildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesi, topyekun bir seferberliğe döndü. Milletimiz, yeniden ayağa kalktı ve 11 Eylül 1922'de, yani işgalden tam 2 yıl 2 ay 2 gün sonra 3. kolordu subayları, belediye binamıza gelerek Türk bayrağını göndere çekti. Böylece Bursa, yeniden bağımsızlığına kavuştu. Eğer bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, çocuklarımız gökyüzüne umutla bakabiliyorsa, bu 103 yıl önce vatanı uğruna canını ortaya koyan kahramanlarınızın sayesindedir."

Bozbey, bu toprakları düşman işgalinden kurtarmak için canını feda eden ecdadı rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Konuşmanın ardından şair Mehmet Akif Ersoy'un "Bülbül" şiiri okundu, halk oyunu, mehter ve kılıç-kalkan gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
500
