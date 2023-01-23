Bursa mitinginde tartışma yaratan görüntü! Sinan Ateş pankartı açılmasına engel oldular

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da bir suikasta kurban gitmesi Türkiye gündeminden düşmezken, MHP ve Ülkü Ocakları'nın yaşanan olay sonrasındaki sessizliği ve üstü kapalı mesajları dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa mitinginde kaydedilen bir görüntü ise büyük tartışma yarattı. Sinan Ateş pankartı açmak isteyen bir kadın, alandaki görevliler tarafından engellendi.

30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gitgide derinleşen soruşturmada şu ana kadar 13 kişi tutuklandı.

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Muhalefetin Ankara'da yaşanan suikastı gündemde tutma çabalarına rağmen MHP ve Ülkü Ocakları'ndan Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin kayda değer bir açıklama gelmezken, olay sonrası süreçte verilen tepkilerin de üstü kapalı ifadelerle geçiştirildiği dikkatlerden kaçmadı.

PANKART AÇMASI ENGELLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 21 Ocak Cumartesi günü Bursa'da gerçekleşen mitinginde kaydedilen bir görüntü ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sinan Ateş'in yakını olduğu iddia edilen bir kadının açmak istediği pankart, miting alanındaki görevliler tarafından engellendi.

YAŞLI KADIN GÖZYAŞI DÖKTÜ

İnternete düşen görüntülerde, alana elinde "Sinan Ateş" yazılı bir pankartla gelen yaşlı bir kadına görevlilerin müdahale ettiği ve kadının gözyaşı döktüğü anlar yer aldı.