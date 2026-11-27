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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tavşanlı Mahallesi'ndeki yem fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Karacabey ilçesinden 3, Mustafakemalpaşa'dan 2 ve Küçük Sanayi Bölgesi'nden 1 itfaiye aracı sevk edildi.

Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Karacabey BUSKİ ekiplerinden 2 tanker de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yönlendirildi.

Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: AA