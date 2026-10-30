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Bursa İznik'te soğuk hava deposunda yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyor

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Bursa İznik'te soğuk hava deposunda yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyor Haber Videosunu İzle
Bursa İznik'te soğuk hava deposunda yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyor
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Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik-Sakarya yolu üzerindeki soğuk hava deposunda saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

BURSA'nın İznik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile başlatılan müdahale sürüyor.

Yangının saat 02.00 sıralarında İznik- Sakarya yolu üzerinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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