Bursa-İzmir karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa-İzmir karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza; Bursa-İzmir karayolu TİGEM Karacabey harası yakınlarında, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kazanın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa yolunda feci kaza: 1 ölü,2 yaralı

BURSA - Bursa- İzmir karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Bursa- İzmir karayolu TİGEM Karacabey harası yakınlarında, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin A.'nın kullandığı 03 L 23034 plakalı tır, İzmir yolunda ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde yan yattı. Tır yan yatmasının ardından sürüklenerek karşı şeridi kapatırken, Bursa istikametine seyir halinde olan, Beyhan G.'nin kullandığı 16 T 6024 plakalı taksi TIR'dan yola saçılan yüke çarpıştı.

Kazanın ardından takside bulunan şoför Beyhan G., Mübeccel K. ve Şükran K. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yaralı olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mübeccel K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Şükran K. ve Beyhan G.'in durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Beyhan G.'nin tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Kazanın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.