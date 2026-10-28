Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa İnegöl'de yağışta otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de yağışta otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, Yenice Köprülü Kavşağı’nda bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdulsamet S. (25) yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yenice Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne ilerleyen Abdulsamet S.'nin kullandığı 16 BDN 529 plakalı otomobil, kavşağa dönüş yaptığı sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulsamet S., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hedef büyük! Milyonlar e-Devlet'e akın edecek

Milyonlar e-Devlet'e akın edecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti

Dünyaca ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Aynı gece hem telefoncuya, hem bankaya girdi! Hırsızın o anları kamerada

Bankada çalacak bir şey bulamadı! Hırsız da şokta: İşte o anlar
Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu! Geriye bu görüntüler kaldı

Kahreden son kör noktada geldi! Geriye bu görüntüler kaldı
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!

Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Alibey Barajı’nda 'kritik seviye' alarmı! Belediye'den vatandaşlara uyarı

İstanbul'da korkutan gelişme! Belediye acil uyarı yaptı
Yalova'da kazada ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu yeni kamera görüntüleriyle itiraz etti

Ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu başka kamerayı buldu
Korkunç cinayet! Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü

Bu evden çıkan sır herkesi dehşete düşürdü