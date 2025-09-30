Bursa İnegöl'de Park Halindeki Traktörde Yangın
İnegöl ilçesinde, Tahtaköprü Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki traktörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olayda traktör kullanılmaz hale geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki traktörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tahtaköprü Mahallesi'nde, bir evin bahçesinde bulunan traktörden duman çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince traktöre çıkan yangın söndürüldü.
Yangında traktör kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel