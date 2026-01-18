Haberler

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolünü kaybeden sürücünün aracı yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Sevda T. (44) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kırsal Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Sevda T.'nin kontrolünü yitirdiği 16 BVE 284 plakalı otomobil, yol kenarında su kanalındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sevda T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Fenerbahçe için flaş açıklama
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

Takıma soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı