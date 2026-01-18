Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolünü kaybeden sürücünün aracı yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Sevda T. (44) yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kırsal Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Sevda T.'nin kontrolünü yitirdiği 16 BVE 284 plakalı otomobil, yol kenarında su kanalındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sevda T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel