Bursa gündem: Bursa'da 'İlteriş Kutluk Kağan Anıt Kompleksi ve Yazıtı' tanıtıldı

Moğolistan'da keşfedilen "İlteriş Kutluk Kağan Anıt Kompleksi ve Yazıtı", Bursa'da düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Son 130 yılın en önemli bulgularından sayılan keşifle ilgili Tayyare Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, programda yaptığı konuşmada, Uluslararası Türk Akademisinin bu yazıtlarla ilgili çalışmalarından kaynaklı Türk diline çok önemli hizmet ettiğini söyledi.

Bulunan yazıtların Türk tarihine, kültürüne ve diline önemli katkılar sağlayacağını belirten Gülsevin, "Akademinin başka önemli işleri de var. Türk dünyasında ortak tarih kitabı yazmak gibi projeleri var. Ortak Türk alfabesiyle ilgili de akademide çalışmalar, projeler yapıldı. Biz, akademinin bu hızla giderse çok büyük işler yapacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili Dr. Fuzuli Mecidli de önemli bir keşfe imza atıldığını dile getirdi.

Mecidli, "Bu yazıtı Türk arkeologlar bulmuşlardır. Bundan önceki yazıtları başka bilim adamları bulmuşlardır. Akademi olarak önümüzdeki sene bulgunun ortaya çıktığı yerde çalışmaları devam ettirmekte ısrarlıyız." dedi.

Programa, Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl da katıldı.

Katılımcılar, konuşmaların ardından sergiyi gezdi.