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Bursa Gemlik'te mantar ararken mahsur kalan yaşlı çifti AFAD ve jandarma kurtardı

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Bursa Gemlik'te mantar ararken mahsur kalan yaşlı çifti AFAD ve jandarma kurtardı
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Bursa Gemlik'te mantar ararken ormanlık alanda mahsur kalan yaşlı çift, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yağış yüzünden bozulan yol belediye ekiplerince açılınca 83 ve 79 yaşındaki çift, kontrol amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde mantar ararken ormanlık arazide mahsur kalan yaşlı çift, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Kurtul Mahallesi'nde traktörle arazide mantar aramaya giden Ahmet (83) ve Hediye Güner (79), araçlarından ayrıldıktan bir süre sonra yağıştan bozulan yollar nedeniyle bir bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı çifte ulaşan ekipler, yolun belediye ekiplerince açılmasının ardından 2 kişiyi güvenli bölgeye taşıdı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çift, kontrol amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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