Bursa'da Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı lisede '143'üncü Pilav Günü' etkinliği düzenlendi

Sultan 2. Abdülhamid tarafından "Bursa Mektebi Sultanisi" adıyla yaptırılan Bursa Anadolu Erkek Lisesi'nde "143'üncü Pilav Günü" etkinliği organize edildi.

Okul yönetimi ve Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen pilav günü, okulun avlusunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra hava muhalefeti nedeniyle okulun konferans salonunda devam eden, çok sayıda mezunun bir araya geldiği programda lise öğrencileri Bursa Erkek Lisesi Marşı'nı okudu.

Okul Müdürü Şahin Boztepe, burada yaptığı konuşmada Bursa Erkek Lisesi'nin 143 yıldır yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye'nin kalkınmasında, yönetilmesinde, ekonomisinde, sanatın ve sporun gelişmesinde söz sahibi olduğunu söyledi.

Pilav günü etkinliğine katılım sağlayan mezunlara teşekkür eden Boztepe, "Eğitim camiasında ulu bir çınar olan lisemiz, Sait Faik'in ilk öyküsüne, Reşat Nuri'nin Çalıkuşu'na, Orhan Şaik Gökyay'ın şiirlerine ilham kaynağı olmuş, ülke yönetiminde, yerel yönetimlerde söz sahibi olan siyasetçi ve bürokratların, sanat ve bilimde iz bırakmış duayenlerin de beşiği olmuştur." dedi.

Boztepe, okul yönetimi olarak bugüne kadar büyük titizlikle taşınan bu emaneti korumak ve kendilerinden sonrakilere aynı hassasiyetle devretmek için gayret ettiklerini belirterek, "Öğrenci merkezli anlayışıyla, ortak akılla alınan kararlarla, akademik ve psikolojik desteklerini alarak, bir okul değil yuva olma bilinciyle, araştırmacı, öz güveni yüksek, aklın ve bilimin ışığından sapmayan, milli ve manevi değerlere bağlı, gücünü şanlı mazisinden alarak geleceğe hazırlanan gençlerin yuvasıdır Bursa Erkek Lisesi." diye konuştu.

Okulun en genç öğrencisi olarak konuşma yapan Bekir Berk de 2. Abdülhamid gibi eğitime büyük önem veren bir hükümdarın devrinde kurulan köklü okulun koridorlarında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de yürüdüğünü dile getirdi.

Bir milletin kaderini değiştiren büyük liderlerin iz bıraktığı koridorlarda bugün kendisinin ve arkadaşlarının yürüyor olmasının, tarifsiz bir gurur yaşattığını söyleyen Berk, "Böyle bir okulda okumak sadece eğitim almak değil, büyük bir tarihin ve mirasın parçası olmak demek. Aramızda 50 yıl önce mezun olmuş büyüklerimiz var, farklı dönemler, farklı hayatlar, farklı hikayeler ama hepsini yeniden aynı avluda buluşturan bir şey var. Bu okulun, o insanlarda bıraktığı aidiyet duygusu." dedi.

Bazı mezunların davetlilerle anılarını paylaştığı programda 60 yıl önce liseden mezun olan kişiye onur belgesi verildi.

Davetlilere pilav ikram edilen etkinliğe, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Recep Çohan, Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Akyıldız, okul öğrencileri, öğretmenleri ve mezunlar katıldı.