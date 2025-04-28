Bursa'dan Pekin'e uzanan bilim yolculuğu

Bursalı öğrenci dünya birincileri arasında

BURSA - Bilim ve teknolojinin uluslararası sahnesi olan 44. BeijingYouthScienceCreationCompetition (BYSCC), 26-31 Mart 2025 tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin'in inovasyon merkezi Huairou Bölgesi'nde düzenlendi. Yarışmada, Şahinkaya Fen Lisesi öğrencisi Efe Kopan, geliştirdiği özgün mühendislik projesiyle Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Efe Kopan'ın "TheoreticalSimulationandPracticalOptimization of VerticalAxis Fan" adlı projesi, mühendislik kategorisinde yarıştı. Proje hem teorik analizler hem de uygulamalı optimizasyon çalışmalarıyla dikkat çekerken, jüri tarafından büyük takdir topladı. Efe Kopan, yarışmada Altın Madalya kazanmanın yanı sıra, üstün akademik yeterliliği ve sunum becerileri dolayısıyla Jüri Özel Ödülü'ne de (2000 Çin Yuanı) layık görüldü.

Uluslararası jüriden takdir

Yarışmada sunulan projeler, Çin Bilimler Akademisi tarafından görevlendirilen, alanında uzman bilim insanları ve akademisyenlerden oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Efe Kopan'ın projesi, teknolojik yenilik, mühendislik yaklaşımı ve çevresel farkındalık kriterleri açısından örnek bir çalışma olarak öne çıktı.

Öğretmeni de uluslararası platformdaydı

Efe Kopan'ın bu başarı yolculuğuna Şahinkaya Eğitim Kurumları Bilim Koordinatörü Hakan Özkaynak eşlik etti. Özkaynak, öğrencisinin bilimsel gelişimine katkı sunmanın yanı sıra BYSCC çerçevesinde düzenlenen "Eğitimde Yapay Zeka Çağı" başlıklı panele davetli konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Türkiye'deki yapay zeka tabanlı eğitim yaklaşımlarını ve uygulamalarını, 18 farklı ulusun öğretmenlerine ve 100'ün üzerindeki Pekin'li öğretmenle paylaştı. Huawei, DeepSeek gibi teknoloji devlerinin temsilcileriyle aynı sahneyi paylaşarak Türkiye'nin eğitimdeki dönüşümünü dünya ile buluşturdu.

Büyükelçilik'ten moral desteği

Yarışma süresince Türkiye heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti. Bayramın ikinci gününde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi tarafından ağırlandı. Ziyarette Efe Kopan'ın projesi ve elde ettiği başarılar büyük bir gururla karşılandı.

Kendisini hasta eden sorunu çözerek dünya birincisi oldu

Pandemi döneminde yetersiz havalandırmadan dolayı Covid-19'a yakalanmasının ardından, bu sorunu çözmek için proje geliştirdiği söyleyen Efe Kopan, "Projemin en temel amacı yeni bir dikey eksenli fan geliştirip, bunu CFD simülasyonda izleyerek gerçek hayatta test etmekti. Projemizi tamamladığımızda gördük ki yeni ürettiğimiz fan havayı 360 derece daha verimli dağıtabiliyordu ve her yöne çok hızlı hava akışı sağlıyordu. Pandemi döneminde yetersiz havalandırma sistemleri nedeniyle Covid-19'a yakalanmıştım. Bu sistemleri nasıl geliştirebilirim diye düşünürken bu fikir ortaya çıktı. Hazırlık sürecinde evde kendi standımı kurdum ve aileme sunum yaptım. Projenin en güçlü yönü yatay eksenlerden farklı olarak havayı 360 derece ve çok daha hızlı dağıtabilmesi, aynı zamanda bunu yaparken daha yüksek enerji verimliliğine sahip olmasıydı. 4 bin 342 proje arasından jüri özel ödülü aldım. Oradaki atmosfer çok heyecanlı ve çok güzeldi. Birçok ülkeden katılımcı gelmişti ve bunların arasında bulunmak beni heyecanlandırmıştı. Ülkemizi temsil ettiğimiz için kendimle gurur duyuyorum. Gelecek hedeflerim arasında ülkemi yurt dışında temsil etmek ve ekonomik anlamda katkı sunmak var, daha iyi şeyler yapmak istiyorum. Bu yarışmada birinci olarak altın madalya aldık. Adımı sahnede görmek beni çok mutlu etti. Aynı zamanda jüri özel ödülü almak da çok heyecan verici bir andı" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Şahinkaya: "Ülkemizi bilimsel alanda ileriye taşıyacak genç bireyler yetiştirmeye kararlıyız"

Öğrenci ve eğitmenlerinin başarısını değerlendiren Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya "Şahinkaya Eğitim Kurumları olarak, çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik yetkinliklerle donatılmış, araştıran ve üreten bireyler yetiştirme misyonuyla hareket ediyoruz. Öğrencimizin BeijingYouthScienceCreationCompetition'da kazandığı altın madalya ve jüri özel ödülü, bu vizyonun somut bir sonucudur. Uluslararası düzeyde elde edilen bu değerli başarı, eğitim sistemimizin niteliğini ve öğretmen kadromuzun yetkinliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Öğrencimizi bu gurur verici başarısından dolayı tebrik ediyor, ülkemizi bilimsel alanda ileriye taşıyacak genç bireyler yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

"Uluslararası alanda başarıların devamı gelecek"

Öğrencilere verilen desteklerle bu başarıların katlanarak artacağını belirten Şahinkaya Eğitim Kurumları Bilim Koordinatörü Hakan Özkaynak, "Elbette bu başarı öğrencimizin, biz öğrencilerimize destek olma noktasında elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz. Burada görülen atölye aslında bizim evimiz gibi. Özellikle proje dönemlerinde burası 24 saat açık. Öğrencilerde de anahtarımız var. İş birazda aslında buradan da geçiyor. Çocuklarımızı yarışmalarımıza hazırlamak önemli bir süreç. Efe'nin madalya alması bizi de onurlandırdı. Bugün bakıldığında Çin, bilim ve teknoloji alanında çok ileri. Böyle bir yarışmada 18 ulusun arasından sıyrılıp, birincilik almak bizi gururlandırdı. Bu süreç tamamen onların yürüttüğü, onların prototiplediği, okulumuzun laboratuvarında ürünlerini üretip, simülasyonlarla ürünlerini denediği bir atölye. İnovasyon konusunda iyi çocuklarımızın ve iyi imkanlarımızın olduğu alan. Bu alanı sonuna kadar kullanıyoruz. Bu yarışmaların hem ulusalda hem bölgeselde hem de uluslararası alanda başarıların devamı mutlaka gelecek" dedi.

Proje sayesinde iç mekanların hava sirkülasyon sorunun önüne geçilecek

Geliştirilen proje ile birlikte kalabalık iç mekanlarda yetersiz havalandırma sorununa çözüm olacağını kaydeden Özkaynak, "Biz günümüzün çok büyük bir kısmın iç mekanlarda geçiriyoruz. Özellikle de tek yönlü fanlar genellikle bir noktaya doğru hava akımı üflüyorlar ve havayı dağıtmıyorlar. Bu da hava kalitesini ister istemez bozuyor. Efe'nin projesinde gerçek zamanlı bir simülasyon kullandılar. Aletlerle kendileri bu laboratuvarda ölçtüler. Çok iyi mühendislerin bile yapmakta zorlandığı bir CFD simülasyonuyla kendilerinin gerçek zamanlı yaptığı değerlerle simülasyondan çıkan değerleri kıyasladılar. Dolayısıyla havalandırmada yeni bir bakış açısı ortaya çıktı. Özellikle hastane, cami, okul gibi insanların çok fazla olduğu yerde bu hava sirkülasyonuna mutlaka ihtiyacımız var. Dolayısıyla fikir çok güzel, fikrin geliştirilmesi noktasında da mühendislik kattık. İlham verdiğimiz nokta burası oluyor, bu da fark oluşturuyor" ifadelerini kullandı.