Bursa'daki orman yangınından acı haber! İtfaiye eri hayatını kaybetti

Bursa'daki orman yangınından acı haber! İtfaiye eri hayatını kaybetti
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Bursa'daki orman yangınından acı haber! İtfaiye eri hayatını kaybetti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri 38 yaşındaki Ramazan Şaşkın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 10 saat sonra büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin etrafı çevrildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede görev alan itfaiye eri Ramazan Şaşkın, dün müdahale sırasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şaşkın önce Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Şaşkın, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BİR HAFTA ÖNCE AMELİYAT OLMUŞ

Ramazan Şaşkın'ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Ülkeyi yönetenlerden hiç ölen olmuyor!

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Haber YorumlarıAlone BOY:

yangın ne alemde yola çıkacağız Bursa yolu kapalımı nasıl bilgi alırız

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Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Nurlarda yatsın, toprağı bol olsun. Çok üzücü.

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Haber YorumlarıFikret Gül:

Bu yanginlar iyi moda oldu nedense hep deyerliyerler yaniyor

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