Bursa'daki Orman Yangınında Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki orman yangınında, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi. 718 personel ve 151 araçla karadan söndürme çalışmaları sürerken, Bursa Valisi Erol Ayyıldız yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
'YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ'
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, 718 personel, 151 araçla karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğünü kaydederek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangın birkaç noktada lokal olarak devam ediyor. Yangının enerjisi düşürüldü" ifadelerini kullandı.
Haber-Kamera: Mine AK-Hüseyin SEZGİN-Yiğithan HÜYÜK/YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel