Bursa'daki Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor
Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki orman yangınında, havanın kararması nedeniyle hava destekli müdahale durduruldu. Ekipler, karadan yangına müdahale ediyor.
HAVANIN KARARMASI NEDENİYLE MÜDAHALE KARADAN DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Osmanlar Mahallesi'nde çıkan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçrayan orman yangınına 2 helikopter, 73 araç 194 personel ile müdahale edildi. Ancak havanın kararmasıyla helikopterler çalışmaları durduruldu. Alevlerin önü kesilerek ilerlemesi durdurulurken, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
Osman SAK/ BÜYÜKORHAN (Bursa),