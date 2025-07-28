Bursa'daki Orman Yangını Üçüncü Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında önceki gün başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurmaya çalışan ekiplere bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Yangının etkisinin azaldığı bölgelerde ise ekiplerce hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu'nun Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kentteki iki orman yangınına, 11 hava aracı, 971 kara aracı ve 2 bin 684 personel ile havadan ve karadan müdahale edildiği bilgisi verildi.

Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir, Ağlaşan ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.