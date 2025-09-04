Haberler

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Osman SAK/ORHANELİ, (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nihal Candan'ın babası Hakan Candan canlı yayında gözyaşlarını gizleyemedi

Acılı baba canlı yayında konuştu: Onları tanıyamaz hale geldim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk oyuncular yanına yaklaşamayacak! Dursun Özbek'ten olay yaratacak Barış Alper kararı

Türk oyuncular yanına yaklaşamayacak! Özbek'ten bomba Barış kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.