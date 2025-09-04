Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Bursa'nın Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
