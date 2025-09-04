Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Osman SAK/ORHANELİ, (Bursa),