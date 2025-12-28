Haberler

Bursa'da yılbaşı öncesi 300 polisin katılımıyla denetim yapıldı

Bursa'da yılbaşı öncesinde 300 polisin katılımıyla trafik kontrolleri ve eğlence mekanlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çeşitli uygulamalar yapıldı.

BURSA'da yılbaşı öncesinde 300 polisin katılımıyla trafik kontrolleri ile eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlere; Asayiş, Trafik, Narkotik, KOM, TEM ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 300 polis katıldı. Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sabit ve hareketli yol uygulamaları ile umuma açık iş yerleri denetlenirken, genel asayiş ve kamu düzenini bozabilecek unsurlara yönelik kontroller yapıldı. Durdurulan araçlar aranırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve üst araması yapıldı. Ayrıca sürücülerin belgeleri de kontrol edildi. Yılbaşı öncesi huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
