Bursa'da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı binada yangın çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı 2 katlı binada odun sobasından çıkan yangın, lodosun etkisiyle büyüyerek binayı kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı binada odun sobasından çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyürken, 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 1'inci Çay Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında çıktı. İddiaya göre, binada yaşayan Suriye uyruklu ailenin odun sobasını yaktığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, eşyaları tutuşturdu. Lodosun da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ilçenin bir çok noktasından görülürken, ihbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evi saran yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, bina kullanılamaz hale getirdi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
