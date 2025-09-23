Haberler

Bursa'da Yangın Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Karacabey ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Karacabey'in Saadet Mahallesi Atılgan Sokak üzerindeki Emek Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar'ın (88) yanmış halde cesetleriyle karşılaştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
