Bursa'da Yangın: 3 Otobüs Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bakım için getirilen bir otobüste çıkan yangın, yanındaki iki halka otobüsüne sıçrayarak toplamda 3 otobüsün yanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında bakım için getirilen 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.

Küçükbalıklı Mahallesi Ak Sokak'taki bir servise bakım için getirilen 16 BAH 068 plakalı özel otobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan yana duran Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 BBG 633 plakalı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 41 UP 741 plakalı halk otobüslerine sıçradı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede yangını söndürdü.

Yangının ardından 3 otobüs tamamen yandı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
