Bursa'da Yabani Kuş AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
İnegöl'de boğazköy mahallesindeki gölette misinaya takılı kalan yabani kuş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve Bursa Hayvanat Bahçesi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde misinaya takılıp mahsur kalan yabani kuş, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Boğazköy Mahallesi Sungurpaşa mevkisindeki bir gölette yabani kuşun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla misinaya takılmış halde bulunan yabani kuş, kurtarılarak Bursa Hayvanat Bahçesi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel