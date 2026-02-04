Haberler

Ormanda dolaşan karaca fotokapanla görüntülendi

Bursa'da doğa koruma çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlara dişi bir karaca yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntüler, dikkat çekti.

BURSA'da yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara, karaca yansıdı. Dişi karaca, ağaçların arasında dolaşırken görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara bu kez bir karaca yansıdı. Dişi karaca, ormanda ağaçların arasında dolaşırken görüntülendi.

'YAZILIM HATASI MI SABAH NEŞESİ Mİ KARARI SİZ VERİN'

Görüntüler, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından, "Karaca genetiği, tavşan çevikliğiyle birleşince ortaya bu görüntüler çıktı. Doğadaki yazılım hatası mı yoksa sadece sabah neşesi mi, kararı siz verin. Tür: Karaca (Capreolus capreolus) Durum: Sekme hızı yüzde 100 yüklendi" mesajıyla paylaşıldı.

Haberler.com
