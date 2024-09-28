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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Karacabey'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 63 yaşındaki A.D. gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonda 124 kök esrar ve silahlar ele geçirildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.D'yi (63) takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Kedikaya Mahallesi'nde bulunan evi ve bahçesinde arama yapıldı.

Aramalarda 124 kök esrar, tek kırma ruhsatsız tüfek, otomatik tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel

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