Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Üç Kişinin Ölümüyle İlgili Gelişmeler

Bursa'da Üç Kişinin Ölümüyle İlgili Gelişmeler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir yayla evinde Mustafa Macar, Cavidan Aydın ve 17 yaşındaki Ufuk Can US'un cesetleri bulundu. Olayla ilgili olarak Macar'ın torunu ve bir arkadaşı gözaltına alındı. İddialara göre, hırsızlık amacıyla yapılan saldırı sonucunda üç kişi hayatını kaybetti.

BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki yayla evinde cesetleri bulunan Mustafa Macar (78) ve Cavidan Aydın (70) ile birlikte öldürülen ve cansız bedeni bahçede bulunan kişinin Ufuk Can US (17) olduğu tespit edildi. US'un, Bursa'da yaşayan ailesinin kendisinden 2 gündür haber alamadığı öğrenilirken, Macar'ın torunu M.K. (16) ile birlikte 1 kişi daha gözaltında. Şüphelilerin evdeki 3 bileziği çalmak isterken olayın gerçekleştiği iddia edildi.

Olay, 11 Ekim'de Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde meydana geldi. M.K. iddiaya göre Ufuk Can US ve bir arkadaşıyla birlikte mahalledeki evlerinde alkol aldı. Yine iddiaya göre M.K., Ufuk Can US'u, ziynet eşyalarını çalmak üzere, mahalleye 3 kilometre mesafede yaşayan dedesi Mustafa Macar'ın yayla evine gönderdi. M.K., bir süre sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisi de eve gitti. Evdeki 3 bileziği isteyen arkadaşlar ile dede Macar ve birlikte yaşadığı Cavidan Aydın arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. M.K.'nin av tüfeğiyle ateş açtığı, dedesi Mustafa Macar'ın ise kendisini baltayla savunmaya çalıştığı belirtildi. Çıkan arbedede Mustafa Macar, Cavidan Aydın ve Ufuk Can US vurularak hayatını kaybetti. 2 şüpheli kaçarken, olay, aileden haber alamayan yakınlarının, dün akşam saatlerinde eve gitmesiyle ortaya çıktı.

3 BİLEZİK ÇALDIKLARI İDDİA EDİLEN TORUN İLE ARKADAŞI GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler mahalleye giriş ve çıkışları kapatırken, olayın ardından kaçan M.K. ve kimliği açıklanmayan arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları süren şüphelilerin evden 3 bilezik çaldıkları iddia edildi.

3 CESETTEN 2'Sİ EVDE, 1'İ BAHÇEDE BULUNDU

Hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen Mustafa Macar ile Cavidan Aydın'ın cansız bedeni evde, Ufuk Can US'un cesedi ise evin bahçesinde bulundu. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazeler üzerinde svap ve parmak izi incelemesi yapılırken, Ufuk Can US'un, ailesiyle birlikte Bursa'da yaşadığı, 11 Ekim günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. US'un cenazesinin Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Yumurcaklı Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hırsızlık Politika Ufuk Can Orhaneli Olaylar Cinayet 3-sayfa Güncel Aydın Bursa Suç

İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı

 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali

Elebaşı Gülen yeni malikanesinden çıkarken görüntülendi
Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.