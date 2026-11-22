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Bursa'da Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği "Türk Dünyası Gençleri Tanışma Kahvaltısı" etkinliği organize ederek gençlerle buluştu.

Kent Lokantası'nda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinden öğrenciler katıldı.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, AA muhabirine, insanlarla bir araya gelerek Türk vatanı ve devleti için çalışmalar yaparak destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Tatlıoğlu, yarının yüzyılını kuracak gençlerle bir toplantı yaptıklarını ve gençlerin birbiriyle tanışarak kaynaştıklarınıi fade etti.

Gençlerle akademik çalışmalar yaptıklarını her yıl Türk Dünyası Kongresi düzenlediklerinin altını çizen Tatlıoğlu, gençleri yarınlara hazırlarken teşkilatlandırma çalışmalarında yardımcı olduklarını dile getirdi.

Etkinlik, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği yönetim kurulu ve öğrencilerle çekilen anı fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: AA