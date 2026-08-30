Haberler

İnegöl'de Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Cerrah Mahallesi 1100. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle Kılıçhan Ş'ye (27) ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kılıçhan Ş. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıçhan Ş. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 22 kişi aranıyor

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gemi faciasında dikkat çeken iddia: Mürettebat Pakistanlıydı, yolcuları anlamadılar

Gemi faciasında skandal: Mürettebat tek kelime Türkçe bilmiyormuş
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

Kedi ısırmıştı: Yürek yakan haber 4 ay sonra geldi

Göztepe'de ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans

3 ay içerisinde ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans
Barış Göktürk'ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt

Herkes ''Leao'' sorusuna verdiği yanıtı konuşuyor
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş

Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü

Emekli polis İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı: 3 ölü
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Acun'dan Fener'e transfer çalımı