Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Tüfekle Adam Öldürme Olayında 2 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Süleyman Şahin'i tüfekle öldürdüğü iddia edilen Ahmet Ay ve Hasan Emre Şen, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2'Sİ DE TUTUKLANDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Süleyman Şahin'i tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ahmet Ay ve Hasan Emre Şen, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'Adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazım BULUT/GEMLİK/(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Süleyman Şahin Güvenlik Emre Şen Ahmet Ay 3-sayfa Gemlik Güncel Bursa Suç

Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı, 2800 kişi yaralandı

İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 2800 yaralı

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

 Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Discord çöktü mü? 17 Eylül Discord neden açılmıyor! Discord bağlantı sorunu nedir? Discord bağlanıyor hatası! Xec covid varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü, ölümcül mü? Muslera UEFA'da kaç maç ceza aldı? Muslera Avrupa'da hangi maçlarda yok? MeritKingNews sponsorluğu iptal mi oldu, neden iptal edildi? Juventus maçı hangi kanalda? Juventus PSV maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Mansur Yavaş CHP'den istifa mı edecek, CHP'ye veda mı edecek? Galatasaray Gaziantep maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Çağrı cihazı nedir, neden patlar? Pager çağrı cihazı nedir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY GAZİANTEP) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Recep Tayyip Erdoğan boykot şarkısı nedir, sözleri nedir? EXXEN canlı maç izle! EXXEN SPOR CANLI! 17 Eylül EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });