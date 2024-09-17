Bursa'da Tüfekle Adam Öldürme Olayında 2 Kişi Tutuklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Süleyman Şahin'i tüfekle öldürdüğü iddia edilen Ahmet Ay ve Hasan Emre Şen, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2'Sİ DE TUTUKLANDI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Süleyman Şahin'i tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ahmet Ay ve Hasan Emre Şen, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'Adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazım BULUT/GEMLİK/(Bursa),