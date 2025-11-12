Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile, arkasından gelen bir başka otomobilin çarptığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Orhangazi- Bursa karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Cevdet D. (57) idaresindeki 16 AFF 432 plakalı otomobile, kavşakta kırmızı ışıkta durduğu sırada, arkasından gelen Kemalettin T. (54) yönetimindeki 16 K 1963 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Zahide T. (50), B.B.K. (8) ve Nurcan D. (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.