Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İnegöl'den Bursa istikametine giden otomobil yağmur suyu kanalına devrildi. Sürücü Berat Ö. ve yolcu Mehmet Ö. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İnegöl'den Bursa istikametine giden Berat Ö. (25) idaresindeki 16 PD 666 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada sürücü Berat Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ö. (42) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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