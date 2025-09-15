Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara yolu İnegöl girişinde meydana geldi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Fuat B. (58) yönetimindeki 44 ACB 538 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aniden şerit değiştirince yanında ilerleyen Mahmut D. (18) yönetimindeki 16 NIZ 75 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
