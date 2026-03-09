Haberler

Bursa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir tır, motosiklete ve kamyona çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tırın motosiklete ve kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Can (64) idaresindeki 16 PAC 01 plakalı tır, Yalova- Bursa kara yolu Eski Kaymakamlık Lojmanları Kavşağı'nda önce Zakaria Alhamo Alshikho (43) idaresindeki 16 MT 056 plakalı motosiklete, ardından Durmuş Coşkun (50) yönetimindeki 50 FL 658 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişiyle kamyon ve tır sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan tır sürücüsüne sağlık ekiplerince müdahale yapıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Mustafa Can, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk
