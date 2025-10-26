Bursa'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tırın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yalova-Bursa kara yolunda seyreden Z.B. (69) idaresindeki 63 B 3066 plakalı tır, Orhangazi Eski Kaymakamlık Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta duran bir tıra çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada Z.B. idaresindeki tır, G.S. (39) idaresindeki 77 AEB 526 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu otomobil sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.