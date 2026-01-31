Haberler

Bursa'da otoyol gişesinden ters istikamette geçen sürücüye idari işlem uygulandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otoyol gişesinden ters yönde geçen bir sürücüye jandarma ekipleri idari işlem uyguladı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği ve kullandığı hafif ticari aracın plakası öğrenilemeyen bir sürücü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki Bursa Kuzey Gişeleri'nden İstanbul istikametine giriş yaptı.

Aynı sürücü, daha sonra ters şeritten gelerek gişelerden yeniden geçti.

Jandarma ekipleri, sürücüye ilgili kanun gereği idari işlem yaptı.

O anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
