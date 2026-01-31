Haberler

Uludağ'da Telesiyejde Mahsur Kalan 51 Kişi Kurtarıldı

Bursa Valiliği, Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde meydana gelen telesiyej arızasından etkilenen 51 vatandaşın, Jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla kurtarıldığını açıkladı.

(BURSA) - Bursa Valiliği Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan telesiyej arızasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Arızadan etkilenen 51 vatandaşımız Jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda normale dönmüştür" ifadelerine yer verdi.

Bursa Valiliği Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan telesiyej arızasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Osmangazi ilçesi 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir telesiyejde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Arızadan etkilenen 51 vatandaşımız Jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda normale dönmüştür."

Kaynak: ANKA / Güncel
