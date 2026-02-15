Haberler

Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, evde hasar meydana geldi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.

Soğanlı Mahallesi Sevgi Sokak'ta tek katlı evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimse bulunmazken, dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü

Nefes kesen maç bitince ortalık karıştı!
BTK, 9 canlı yayın uygulamasına erişim yasağı getirdi

14 Şubat'ta o uygulamaların hepsi yasaklandı
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür
Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o

Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o
Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü

Nefes kesen maç bitince ortalık karıştı!
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Sadettin Saran, Trabzon'a methiyeler düzdü

Trabzon'a methiyeler düzdü! Çok önemli bir de isteği var