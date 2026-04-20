Bursa'da tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde M.A. ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, G.Ö'yü bıçakla yaraladı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.A'yı suç aletiyle gözaltına aldı.

Şüpheli M.A. ifadesinde, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada G.Ö'nün yanına gelerek kendisine saldırdığını, bu kişiyi engellemek için yanında bulunan kesici aletle karşılık verdiğini beyan ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.