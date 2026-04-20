Bursa'da tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli M.A. tutuklandı. Şüpheli, olayı sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken yaşandığını iddia etti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde M.A. ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, G.Ö'yü bıçakla yaraladı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.A'yı suç aletiyle gözaltına aldı.

Şüpheli M.A. ifadesinde, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada G.Ö'nün yanına gelerek kendisine saldırdığını, bu kişiyi engellemek için yanında bulunan kesici aletle karşılık verdiğini beyan ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Cem Şan
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Dün akşam şampiyon olmuştu! Gözyaşları içinde veda etti
Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi

Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep, rakibini silip attı

Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Dün akşam şampiyon olmuştu! Gözyaşları içinde veda etti
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı

Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı