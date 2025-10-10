Haberler

Bursa'da Şüphelilere Yönelik Operasyon: İki Firari Şüpheliyi Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı operasyon hakkında bilgi verdi. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BAŞSAVCILIK: FİRARİ 2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Operasyonun Bursa merkezli 3 ilde düzenlendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 şüpheliye yönelik olarak 10.10.2025 tarihinde Bursa merkezli toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 adet şirket adresi ile 12 adet araçta arama işlemlerinin devam ettiği, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Esra TÜRKER-Hüseyin SEZGİN-Özgül ATABEY/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
