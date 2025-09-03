Bursa'da Süleyman Çelebi Türbe, Cami ve Külliyesi Açıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Süleyman Çelebi Türbe, Cami ve Külliyesi'nin açılışı yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Süleyman Çelebi Cami ve Türbesi Yaşatma Derneğince inşası tamamlanan Süleyman Çelebi Türbe, Cami ve Külliyesi hizmete açıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın katıldığı açılışta mevlit okundu, dua edildi.

Açılışın ardından protokol, Süleyman Çelebi Türbesi'ni ziyaret etti.

Somuncu Baba Vakfı Başkanı Kamil İğrek, AA muhabirine, vakıf olarak 2007'den beri somun ekmek üretip ihtiyacı olan ailelere ulaştırdıklarını ifade etti.

Vakıf bünyesinde Süleyman Çelebi Türbesi Yaşatma Derneği'ni kurduklarını anlatan İğrek, faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Süleyman Çelebi Türbesi Yaşatma Derneği Başkanı Erkan Cenkçiler de bu bölgenin Osmanlı'dan kalma hazire olduğunu ancak zaman içinde deformasyona uğrayarak içerisindeki mezarlık ve türbelerin yok olduğunu anlattı.

Hedeflerinin burayı aslına döndürmek olduğunu ifade eden Cenkçiler, şunları kaydetti:

"Caminin inşası yapıldı. Bundan sonraki ayaklarda ise türbeler, mezarlıklar ve külliye haline gelecek. Caminin 100-150 kişi kapasitesi var. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş özellikle bu işe öncülük eden kişi oldu. Daha sonra özel insanlar, büyükler çok büyük katkıları oldu. İki sene gibi kısa bir sürede tamamlandı."