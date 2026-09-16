Bursa'da sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 14 kişi yakalandı

Bursa'da suç örgütlerini öven ve örgütlerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik sosyal medya paylaşımları yapan 14 şüpheli yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici, övücü nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan, bu yapılarda yer almak isteyenlere çağrılarda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere şahıs teminine yönelik faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda, suç teşkil eden nitelikte paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda ve değişik ebatlarda fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 4'ü ifadelerinin ardından salıverildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA