Sokak hayvanları yararına yılbaşı eğlencesi

BURSA'da Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile İstanbul'da faaliyet gösteren bir mama firmasının organizasyonu ile düzenlenen yılbaşı eğlencesinin geliri, sokak hayvanlarının tedavisi için bağışlandı.

HAÇİKO ile İstanbul'da faaliyet gösteren bir mama firmasının organizasyonu ile yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Nilüfer ilçesindeki bir restoranda yapılan ve veteriner hekimlerin de katıldığı gecenin geliri, sokak hayvanlarının tedavisi için bağışlandı. Geceye katılan hayvanseverler de getirdikleri kedi ve köpek mamaları ile sokak hayvanlarının bakımına destek oldu. 9 yıldır düzenledikleri organizasyonlarla sokak hayvanlarını tedavi ve mama ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen HAÇİKO Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa, "Sokaktaki patili dostlarımız için böyle bir gece düzenledik. Gelirini onların tedavisi ve mamasına bağışlayacağız. Böyle etkinliklerin devamı mutlaka gelecektir. Amacımız, sokak canlılarına destek olmak" dedi.

'BÖYLE PROJELERİN DEVAMININ GELMESİNİ İSTİYORUZ'

Böyle organizasyonlar sayesinde sokak hayvanlarının görünürlüğünün artacağını söyleyen Veteriner Hekim Arzunur Sarıgül ise "Sokak hayvanları hakkında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla yapılmış bir proje. Bence gayet güzel olmuş. İnsanların sokak hayvanlarına yardımcı olması açısından çok mantıklı bir proje" diye konuştu. Sokak hayvanlarına destek olmak için organizasyona katıldığını belirten hayvansever Merve Kılıç da "Toplanan miktarın hayvanların tedavi ve maması için kullanılacak olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Böyle projelerin devamının gelmesini istiyoruz" dedi.