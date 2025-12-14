Haberler

Kamyonetin altında kalan skuter sürücüsü öldü; kaza kamerada

Kamyonetin altında kalan skuter sürücüsü öldü; kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kamyonetin altında kalan skuter sürücüsü 34 yaşındaki Serdar Zencirkıran yaşamını yitirdi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da kamyonetin altında kalan skuterin sürücüsü Serdar Zencirkıran (34) hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Ercan Ç. (45), bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 16 ASU 590 plakalı kamyonetiyle kontrolsüzce yola çıktı. Bu sırada skuter ile ilerleyen Serdar Zencirkıran, kamyonete çarpmamak için manevra yaparken düşüp aracın altına savruldu. Zencirkıran ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarın üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar Zencirkıran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zencirkıran, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü Ercan Ç. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halinde bulunan kamyonetin kontrolsüz şekilde caddeye çıktığı, skuter sürücüsü Serdar Zencirkıran'ın çarpmamak için manevra yaparken, kontrolünü kaybedip düştüğü ve aracın altına savrulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Filtre sistemi üretilen fabrikada yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
title